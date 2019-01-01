Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первая выставка года в PERMM будет международной и вневременной Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM



Выставка под названием Extemporary («Вневременное», 12 +) подготовлена датским куратором Токе Люккебергом специально для двух российских музеев — Музея современного искусства PERMM и Волго-Вятского филиала ГЦСИ («Арсенал», Нижний Новгород). Экспозиция включает произведения современных художников Дании, России, США и Канады.

Содержание экспозиции — масштабные инсталляции, скульптуры и видеоработы, посвящённые природе меняющегося мира и новому ощущению времени. Перед подготовкой выставки куратор провёл специальное исследование: в начале 2019 года Токе Люккеберг посетил Пермь и Нижний Новгород, познакомился с локальным контекстом городов и местными авторами, чтобы выяснить, как значимые сегодня для датского и мирового искусства темы ложатся на российскую почву.

В анонсе выставки говорится:

«В наше время все глобальные аспекты действительности — от изменения климата до научно-технических разработок — характеризуются ускорением и быстрым ростом. Текущий момент времени ускользает, его всё труднее зафиксировать и понять. Настоящее быстро сокращается. Существует мнение, что будущее всё с большей скоростью наступает на настоящее, а настоящее отступает в прошлое. Художники в этой ситуации сталкиваются с новой проблемой: те, кому традиционно поручено изображать мир настоящего, постоянно находятся в потоке трансформации окружающей действительности. Художники выставки по-разному справляются с этой задачей. Искусство становится всё менее «современным» и более «импровизированным» и остаётся вне времени. Настоящее воспринимается не как мгновение, а как часть великого континуума всеобщей истории. Освобождается место для искусства, которое не придерживается линейной временной шкалы. Выставка посвящена не современному состоянию мира, а его течению».

Открытие выставки состоится 5 февраля в 19:00, Extemporary будет демонстрироваться в PERMM до 29 марта.