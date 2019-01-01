«Единая Россия» создала рабочую группу по работе над положениями послания президента Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 15 января, состоялось оглашение ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. О реакции на его положения федеральных и региональных политиков сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

На следующей неделе «Единая Россия» проведёт встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной думе. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» проведёт встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной думе. Финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчёты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020-го и планового периода 2021 и 2022 годов», — отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти — федеральным, региональным, муниципальным.

«Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем чётко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучена президентом», — заключил он.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия»:

— Ещё до начала выступления президента с коллегами по Госдуме, фракцией партии «Единой России» прямо в Манеже провели оперативное совещание, договорились о создании рабочей группы по исполнению поручений президента по итогам послания. Рабочая группа начнёт работу уже сегодня.

Думаю, для всех без исключения позитивным пунктом послания стала информация о завершении процесса по развёртыванию сети ФАПов. Пермский край достаточно успешно работает в этом направлении, буквально за два дня до Нового года мы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в Башкултаево. Предыдущий был старейшим в крае, работал более 60 лет. Современная, качественная медпомощь в комфортных условиях, рядом с домом теперь доступна сотням жителей поселения. В проекте Башкултаевского ФАПа сработал фактор синергии: федеральная программа, планы региона по развитию здравоохранения, участие социального партнёра «ЛУКОЙЛ-Пермь», максимальное включение ресурсов реготделения партии «Единая Россия» и огромное желание, инициативность самих жителей. Всё сложилось вместе. Вместе, поэтому и результат соответствующий.

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края:

— В ежегодном послании президент сделал главный акцент на решении демографических вопросов, через это читается будущее России. На первый план глава государства вынес благополучие человека. Очень много новшеств прозвучало в послании по поддержке семей с детьми, учителей, студентов медицинских вузов, жителей сельских территорий и т. д. Именно с социальными вопросами жители Пермского края чаще всего обращаются в нашу пермскую приёмную председателя партии, поэтому видим свою миссию в том, чтобы информировать прикамцев о всех мерах поддержки, которые предоставляются государством и региональным правительством.