Максим Решетников расскажет местным депутатам и главам муниципалитетов о планах края на 2020 год Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 20 января, в Органном зале краевой филармонии пройдёт расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований и Совета глав муниципалитетов Пермского края с участием губернатора Максима Решетникова.

Планируется, что губернатор посвятит своё выступление вопросам эффективности местного самоуправления, преобразованиям территорий и реализации национальных проектов. Кроме того, глава региона расскажет о планах региональной власти на 2020 год. После его выступления депутаты и главы смогут задать свои вопросы.