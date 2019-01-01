Наталья Тимофеева журналист На торги по проектированию пермского аквапарка не поступило заявок Поделиться Поделиться Твитнуть

На 15 января конкурсная комиссия назначила дату вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации для строительства в Перми аквапарка. Но из-за того, что в установленный срок не поступило ни одной заявки на участие, торги признали несостоявшимися. Планируется, что они будут объявлены вновь.

Напомним, в конце декабря краевые власти объявили торги на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса: аквапарк, гостиница, фитнес-центр. Стартовая цена контракта составляет 199 млн руб.

Согласно техзаданию, вместимость аквапарка должна быть не менее 1,5 тыс. человек, посещаемость — 1 тыс. человек в день. Проект включает в себя два бассейна для малышей, аквабашню, горки подростковые для детей 6—9 лет и горки подростковые для детей 10—13 лет, волновой бассейн (750 кв. м), аттракцион «Медленная река» по периметру здания, 8—9 взрослых горок, сцену для проведения мероприятий над волновым бассейном, комнату для проведения детских дней рождения и праздников, 5—6 джакузи, кафе «фри фло» на 250—300 посадочных мест, банный комплекс на 3—4 сауны, круглогодичный подогреваемый бассейн площадью не более 200 кв. м, зону отдыха с шезлонгами (не менее 300 штук). Кроме того, планируется построить «трёхзвёздочную» гостиницу, фитнес-центр (также с бассейном и саунами).

Победитель аукциона должен был выбрать один из четырёх участков как оптимальный для строительства аквапарка: на ул. Космонавта Леонова, 84 (напротив строящегося зоопарка, площадью 64 тыс. кв. м), на ул. Александра Щербакова, 102 (54 тыс. кв. м), на ул. Калинина, 84а (по соседству с будущей инфекционной больницей в Кировском районе, два участка площадью 288 тыс. кв. м), на пересечении ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского (рядом со строящимся зоопарком, 105 тыс. кв. м).