Евгения Пастуховавыпускающий редактор
На конкурс по отбору главы Осинского района заявились девять человек
Сегодня закончился срок выдвиджения претендентов на конкурс по отбору главы Осинского городского округа. Всего заявились девять человек: действующий глава района Яков Лузянин, врио главы Осинского городского округа Алексей Григорьев, экс-директор МБОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» Павел Васенин, бывший руководитель радио «Эхо Москвы в Перми», директор ООО «Регион-Трейд-3» Сергей Занин, экс-заместитель главы Большесосновского района Татьяна Бушуева, начальник отдела эксплуатации Специализированного транспортного управления Сергей Винокуров, замглавы администрации Андрей Фотин, бизнесмен, актёр сериала «Реальные пацаны» и депутат местной гордумы Армен Бежанян, а также бывший спикер Земского собрания района Светлана Карташова.
Конкурс на пост главы Осы проходит повторно. Изначально осенью депутаты внесли изменения в типовое положение об отборе главы, уменьшив число членов комиссии с двенадцати до восьми, а также наделив правом председательствовать в комиссии местных депутатов (а не и. о. главы администрации губернатора). Краевые власти посчитали положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию (указом губернатора определены шесть человек для участия в заседаниях конкурсной комиссии, а не четыре). Яков Лузянин обратился в суд. Однако ещё до вынесения решения депутаты пошли на попятную, отменили положение и утвердили типовое.
Конкурс намечен на 3 февраля.