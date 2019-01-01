Евгения Пастухова выпускающий редактор На конкурс по отбору главы Осинского района заявились девять человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня закончился срок выдвиджения претендентов на конкурс по отбору главы Осинского городского округа. Всего заявились девять человек: действующий глава района Яков Лузянин, врио главы Осинского городского округа Алексей Григорьев, экс-директор МБОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» Павел Васенин, бывший руководитель радио «Эхо Москвы в Перми», директор ООО «Регион-Трейд-3» Сергей Занин, экс-заместитель главы Большесосновского района Татьяна Бушуева, начальник отдела эксплуатации Специализированного транспортного управления Сергей Винокуров, замглавы администрации Андрей Фотин, бизнесмен, актёр сериала «Реальные пацаны» и депутат местной гордумы Армен Бежанян, а также бывший спикер Земского собрания района Светлана Карташова.

Конкурс на пост главы Осы проходит повторно. Изначально осенью депутаты внесли изменения в типовое положение об отборе главы, уменьшив число членов комиссии с двенадцати до восьми, а также наделив правом председательствовать в комиссии местных депутатов (а не и. о. главы администрации губернатора). Краевые власти посчитали положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию (указом губернатора определены шесть человек для участия в заседаниях конкурсной комиссии, а не четыре). Яков Лузянин обратился в суд. Однако ещё до вынесения решения депутаты пошли на попятную, отменили положение и утвердили типовое.

Конкурс намечен на 3 февраля.