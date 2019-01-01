Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конкурс «Арабеск» станет частью событий юбилея Владимира Васильева Народный артист СССР и России поставит балет для Пермского театра оперы и балета Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Васильев на репетиции своей «Мастерской»



Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой пройдёт в этом году в необычные даты: с 24 апреля по 5 мая. Этот выбор продиктован расписанием патрона конкурса, его бессменного художественного руководителя и председателя жюри Владимира Васильева. Мэтр российского и советского балета в свои годы по-прежнему является самой востребованной балетной персоной во всём мире: он работает в качестве хореографа, участвует как автор и соавтор во многих культурных и просветительских проектах — так, недавно с его участием был создан фильм о Галине Улановой, а в театре Colon в Буэнос-Айресе состоялась премьера «Дон Кихот» в его постановке.

Кроме того, этот год для него юбилейный: 18 апреля Владимир Викторович отметит 80-летие, и пермский конкурс станет важной частью юбилейных торжеств.

После творческого вечера в день рождения артиста в Большом театре, для которого Васильев готовит совершенно новую постановку на музыку Реквиема Моцарта, где сам выступит в центральной партии, он сразу отправится в Пермь. Здесь с 20 апреля начнутся интенсивные репетиции балета Валерия Гаврилина «Анюта» — совершенно новой версии популярнейшего спектакля, где много лет блистала на сцене и на экране артистическая и супружеская пара Владимир Васильев и Екатерина Максимова. На одном из первых «Арабесков» они выступали в этом балете на пермской сцене.

В новой версии «Анюты» заглавную партию репетируют Полина Булдакова и Луанна Гондим. Художник-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств России Виктор Вольский. Всю хореографию Васильев сочинил заново, и ещё в феврале балет начнёт разучивать с пермской труппой ассистент хореографа Андрей Меланьин.

На юбилейный вечер Васильева в Большом театре билеты уже не достать, на пермскую премьеру продажи ещё не открыты, но уже можно прогнозировать ажиотаж, тем более что планируется присутствие многих почётных гостей и личных гостей хореографа со всего мира. По словам директора «Арабеска» Елены Завершинской, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко очень рад, что «Анюта» вернётся в репертуар театра, и надеется, что она сохранится в нём многие годы.

Что касается самого «Арабеска», то приём заявок на участие в конкурсе закрывается 10 февраля, после этого можно будет сказать, сколько танцовщиков и из каких стран будет соревноваться в этом году. Сегодня уже известно, что точно будут участники из Бразилии, Китая и США, а также из Уфы и Красноярска. Пермский театр оперы и балета будут представлять Георгий Еналдиев и Булган Рэнцэндорж. Оба они уже принимали участие в конкурсе и даже заняли призовые места, но ещё в младшей группе, будучи студентами Пермского хореографического училища. Театр «Балет Евгения Панфилова» планирует принять участие в конкурсе современной хореографии.