«МегаФон» знает, чего хотят женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край вошёл в топ-5 регионов Урала по интересу к туристическому онлайн-шопингу. Такие данные представили аналитики «МегаФона» по сервису «МегаФон Путешествия». Интересно, что туры, билеты, отели, экскурсии и трансфер чаще всего выбирают и покупают женщины — на них приходится 63% заказов. «МегаФон Путешествия» — это сервис оператора, где можно полностью спланировать свою поездку в режиме онлайн и получить за это кэшбэк реальными деньгами. Он будет начислен автоматически, им можно оплатить связь, интернет-покупки или снять с банковской карты «МегаФона».

Андрей Кушнарёв, генеральный директор «МегаЛабс»:

— Самый крупный кэшбэк на Урале с начала года получил житель Свердловской области — города Екатеринбурга. На карту ему была возвращена сумма почти 5,5 тыс. руб. Поэтому наш сервис — это не только просто и удобно, но и выгодно. Так что успейте купить новогодний тур и получить от нас подарок на счёт.

Среди партнёров сервиса — крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики, такие как Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие.

Подробнее — на сайте travel.megafon.ru.

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