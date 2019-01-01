Григорий Серёдкин В 2019 году Пермская таможня изъяла 3 кг наркотиков Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году Пермская таможня изъяла 3 кг наркотических средств, тогда как в 2018 году их объём составил 790 г. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Таможенники уже возбудили 17 уголовных дел, три из них — по контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, два — по контрабанде сильнодействующих веществ.

Одновременно с этим снизилось число административных правонарушений: с 1704 до 1550. Количество административных правонарушений в отношении должностных лиц уменьшилось на 12,8%, до 146. В 2019 году по делам об административных правонарушениях принято 1445 решений с назначением штрафов на 430,2 млн руб.

Наиболее распространёнными остаются правонарушения, связанные с несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учёта перемещения товаров, недекларированием товаров, недостоверным декларированием товаров и нарушением валютного законодательства. Предметами правонарушения чаще выступали алкогольная продукция, табачные изделия, холодное оружие, культурные ценности.



