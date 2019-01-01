Григорий Серёдкин Волейболисты «Камы» одержали две выездные победы в Дагестане Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские волейболисты дважды обыграли ВК «Дагестан». Матчи состоялись в Махачкале и завершились в пользу пермяков со счётом 3:0 и 3:1 соответственно.

Напомним, пермский ВК «Кама» занимает первое место в волейбольной Высшей лиге «Б», имея в активе 69 набранных очков и опережая ближайшего конкурента ВК «Волжанин» на 10 очков.

Ближайший матч пермский волейбольный клуб проведёт 15 января на выезде с ВК «Грозный-2».

Волейбольный клуб «Кама» основан 1 октября 2018 года на базе Центра спортивной подготовки Пермского края. Клуб единолично представляет Пермский край на волейбольной карте России после расформирования в 2017 году ВК «Прикамье». В сезоне-2018/2019 «Кама» заняла первое место в чемпионате России I лиги среди команд Приволжья. Сезон-2019/2020 ВК проводит в Высшей лиге «Б» (третий по рангу волейбольный чемпионат России).