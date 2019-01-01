Григорий Серёдкин На Восточном обходе в черте Перми построят транспортные развязки Поделиться Поделиться Твитнуть

На Восточном обходе Перми будут обустроены транспортные развязки. Они появятся на берегу Камского водохранилища в Орджоникидзевском районе города — на пересечениях Восточного обхода с улицами Цимлянской и Корсуньской, сообщают в Главгосэкспертизе.

Также будут обустроены надземные пешеходные переходы, опоры дорожных знаков и оборудования управления дорожным движением. Изменятся действующие участки инженерных коммуникаций, в том числе линий энерго- и водоснабжения в зоне реконструкции. Начальная точка проектируемого отрезка расположена в 6 км от мостового перехода через реку Чусовую. Работы пройдут поочерёдно: сохранится движение автотранспорта по противоположной стороне.

Кроме того, реконструируют и железную дорогу от станции Лёвшино до станции Голованово. Переустройство рельсовых путей, замена изношенных опор и пролётных строений железнодорожной эстакады проведутся поочерёдно на одном из направлений перегона.

Финансирование работ осуществится за счёт краевого бюджета, собственных и заёмных средств ООО «Пермская концессионная компания».



