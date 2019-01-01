Григорий Серёдкин Экс-министр транспорта Прикамья сменила должность в мэрии Москвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Экс-министр транспорта Пермского края Елена Громова назначена на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Об этом сообщает московская мэрия. С Еленой Громовой на пять лет заключён служебный контракт, не превышающий срок полномочий действующего мэра столицы.

Ранее Елена Громова покинула департамент здравоохранения Москвы, в котором с конца 2018 года занимала должность замначальника. До работы в столичном департаменте она работала директором центра госуслуг «Мои документы». Министерство транспорта Пермского края Елена Громова возглавляла с 2010 по 2012 год.