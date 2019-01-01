Дмитрий Енцов журналист В Перми пройдёт перепись голубей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники ПГНИУ в этом году оценят численность голубей в Перми, изучат места их скопления и источники питания. Об этом сообщает сайт «Пятница» со ссылкой на пресс-службу университета.

Исследование поможет установить, насколько этот вид птиц распространён в городе и как влияет на экологическое состояние.

Кроме того, это поможет более чётко определить экологические группы по типу источника питания, к которым относятся особи. Например, выяснить, где птицы чаще находят пищу сами, а в каких местах их подкармливают люди.

Учёные собираются привлекать к исследованию горожан, в частности, просят присылать информацию о скоплении голубей с указанием места и их приблизительного количества. Чтобы присоединиться к орнитологическому исследованию, присылайте данные на электронную почту biology.psu@yandex.ru или в группу Пермского орнитологического общества.

Напомним, биологи ПГНИУ аналогичным способом в прошлом году определяли численность популяции безнадзорных собак в Перми. Оказалось, что на территории города обитают 4,3 тыс. таких собак.