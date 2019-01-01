Григорий Серёдкин В Пермском крае вырастут коммунальные платежи Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 июля 2020 года в регионе вырастут тарифы на коммунальные услуги. Подорожают вода, тепло и электроэнергия, сообщает ТК «ВЕТТА» со ссылкой на министерство тарифного регулирования и энергетики.

Так, плата за водоотведение (канализация) вырастет на 7,3%. Цены на отопление поднимутся от 2,7% до 5% в зависимости от ресурсоснабжающей организации. Плата за электричество для владельцев газовых плит возрастёт на 2,9%, а для владельцев электрических плит - на 4,7%. Тарифы на холодное водоснабжение останутся неизменными.