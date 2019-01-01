Дмитрий Енцов журналист Главный ледовый городок Перми закроют на два дня Поделиться Поделиться Твитнуть

Ледовый городок «Легенды древней Пармы», расположенный на эспланаде, закроют для посетителей 16 и 17 января.

Как уточнили в горадминистрации, это связано с потеплением в эти дни до +3°. При этом другие места развлечений — катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах — продолжат работать.

Предварительно, ледовый городок откроется 18 января в 10 утра.