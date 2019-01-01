Дмитрий Енцовжурналист
Главный ледовый городок Перми закроют на два дня
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Ледовый городок «Легенды древней Пармы», расположенный на эспланаде, закроют для посетителей 16 и 17 января.
Как уточнили в горадминистрации, это связано с потеплением в эти дни до +3°. При этом другие места развлечений — катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах — продолжат работать.
Предварительно, ледовый городок откроется 18 января в 10 утра.
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