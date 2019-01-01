Наталья Тимофеева журналист Власти Прикамья заявили о планах по созданию школы ледовых и снежных скульпторов Скульпторы же говорят о переизбытке специалистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 14 января, на заседании краевого правительства глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что в городе должна быть школа ледовых и снежных скульпторов.

«Наш ледовый городок — один из долгоиграющих и масштабных в России, и нам надо тиражировать наш опыт на другие регионы. Нам очень хочется, чтобы Пермь ассоциировалась у муниципалитетов Пермского края и окружающих нас субъектов Пермского края с ледовой и снежной скульптурой. Мы сейчас проговариваем возможность развития в этом направлении. Учитывая, что в Перми проводится Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» и в другой город конкурс не переедет, у нас должна быть своя школа ледовых и снежных скульпторов», — сообщил он.

Губернатор Пермского края Максим Решетников идею поддержал и отметил, что в Перми и других муниципалитетах края с каждым годом строят всё больше и больше ледовых городков. «Ледовые городки — это элементы зимнего благоустройства, и мы всё равно будем вкладывать в них деньги. Поэтому нужно, чтобы у нас всегда были специалисты для создания ледовых городков. Было бы хорошо, если бы мы подготовили здесь достаточно специалистов. Во-первых, это и заработок для молодёжи дополнительный. А во-вторых, деньги из края никуда не уйдут», — заявил глава региона и поручил минкульту и минобру посмотреть, как можно организовать в Перми подготовку специалистов по ледяной скульптуре.

В пресс-службе администрации Перми добавили, что планы по созданию в Перми школы ледовых и снежных скульпторов пока находятся лишь на уровне идеи. Никто этот вопрос еще не прорабатывал, в том числе на базе какого учреждения такую школу создавать.

Однако генеральный директор и председатель совета фонда скульпторов России «Единение» (организатор и учредитель открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж») Алексей Тютнев считает, что в России специалистов по ледяной скульптуре хватает. «В стране их так много, что большинство из них уже работает за рубежом», — заявил он «Новому компаньону».

В связи с этим Алексей Тютнев предполагает, что изначально на заседании правительства речь шла не о создании школы искусства резьбы по льду как учреждения, а о позиционировании Перми как центра ледовой скульптуры.

«Видимо, здесь получилось недопонимание. У нас в Перми давно создана хорошая школа резьбы по льду, в широком смысле слова. Мы одни из первых начали работать в этой сфере искусства — с 1993 года. Мы были вторые после Москвы: сначала Москва, потом Пермь, а потом это пошло в другие города. Уроженцы Перми становятся призёрами международных и всероссийских конкурсов. И строительство ледовых городков в Перми никогда не обходится без наших ледовых специалистов. Понятно, что у нас из разных городов люди работают, но основные и самые тяжёлые объекты всё-таки делают пермские специалисты», — заявил гендиректор фонда.

При этом Алексей Тютнев отметил, что в 2005 году фонд скульпторов России «Единение» действительно выходил с инициативой о создании в Перми школы или академии резьбы по снегу и льду. «Мы были инициаторами, писали письма в городскую администрацию. Но тогда там руководство было далеко от искусства, и нас не поддержали. У нас даже была договорённость с санаторием-профилакторием «Энергетик», нам были готовы выделить под классы помещения, а под мастер-классы — территорию. У нас уже была устная договоренность с преподавателями из Москвы. Но всё это померкло и забылось», — сообщил он.

Сейчас фонд периодически проводит мастер-классы по резьбе по льду и снегу на своих мероприятиях. По словам Алексея Тютнева, в Салехарде фонд «Единение» путём проведения таких мастер-классов даже создал «салехардскую школы резьбы по снегу и льду» — там появилась команда, которая выезжает на международные мероприятия и одерживает там победы.

При этом, чтобы обучиться мастерству создания скульптуры из снега или льда, нужно специальное образование — уметь создавать скульптуры из другого материала, чувствовать его объём, форму и выразительность, сообщил Алексей Тютнев. Также желающим научиться резке по льду необходимы навыки работы с мотопилами, стамесками, резцами и всевозможными фрезами, которые в основном применяются при обработке дерева.

По словам гендиректора фонда скульпторов России «Единение», лёд — это тяжелый материал, потому что имеет очень хрупкую структуру. «Работать надо крайне осторожно, так как любое неточное движение может привести к разрушению того, над чем ты трудился пять дней (общепринятый срок создания скульптуры 3 на 3 м.). Во-вторых, лёд прозрачный, поэтому скульптору приходится искать углы преломления света, учитывать структуру льда, чтобы понимать, что он делает и что изображает. Понятно, что какие-то объёмные вещи можно прочитать во льду и снеге. Но попробуйте прочитать во льду лицо», — добавил скульптор.

Работать же со снегом проще. По словам Алексея Тютнева, это обычный материал, «как пенопласт».