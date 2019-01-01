Дмитрий Енцов журналист В Перми начинает вещание радиостанция Николая Расторгуева Поделиться Поделиться Твитнуть

Со среды, 15 января, на пермской частоте 105,6 МГц начнёт вещание радио «Книга», которое позиционирует себя как литературная радиостанция.

Ею управляет ООО «Дом музыки», одним из владельцев которого является известный певец Николай Расторгуев.

Отличительная особенность радиостанции — чтение классических и современных книг, тематические передачи, но помимо этого звучит и инструментальная музыка.