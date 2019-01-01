Григорий Серёдкин Открыта продажа билетов на пермский матч сборной России по баскетболу Поделиться Поделиться Твитнуть

Началась продажа билетов на матч мужской сборной России по баскетболу против сборной Северной Македонии. Игра состоится 23 февраля 2020 года на паркете УДС «Молот» в рамках отборочного цикла к Евробаскету 2021 года, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Билеты на игру продаются в городских кассах и на сайте оператора. Стоимость билетов стартует от 300 руб. (0+)

Напомним, в квалификации на Кубок мира — 2019 российские баскетболисты дважды принимали соперников в Перми и одержали победы над сборными Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Игра станет первой домашней для команды Сергея Базаревича в отборочном цикле к чемпионату Европы 2021 года. Помимо Северной Македонии соперниками россиян в отборочной группе станут сборные Италии и Эстонии. 41-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных пройдёт с 17 августа по 3 сентября 2021 года в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кёльне и Берлине (Германия).