Наталья Тимофеева журналист В следующем году ледовые городки появятся на Парковом, Садовом и Вышке Муниципалитетам разрешат строить горки за счёт краевых средств на благоустройство Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 14 января, на заседании краевого правительства глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в этом году новогодние события в Перми посетили более 1,31 млн человек (на 34,4% больше, чем новогодние праздники в 2018—2019 году). При этом, по данным опроса, проведённого по заказу мэрии Перми, 65% из этих людей были жителями Перми, 28% — приехали из других муниципалитетов Пермского края, и 7% — из других регионов страны.

С 31 по 8 января главный ледовый городок Перми посетили 428,9 тыс. человек (в прошлом — всего 303 тыс. человек). Это объясняется большим количеством горок, а также тёплой погодой.

Глава региона Максим Решетников отметил, что такой наплыв жителей города в ледовый городок на эспланаде указывает на то, что в городе недостаточно ледовых городков в шаговой доступности.

Кроме главного городка на эспланаде в разных районах города действовали ещё 11 ледовых городков на 42 ледовые горки. Там посещаемость также выросла — с 309 тыс. до 315 тыс. человек.

«Для нас совершенно ясно, что нам нужно продолжать практику децентрализации ледовых городков по городу. И такие точечные новогодние городки со следующего года мы будем размещать в наших крупнейших микрорайонах — Садовом, Вышке, Парковом. Там будут как минимум ёлка и несколько горок, потому что они очень популярны. При этом эти горки надо стандартизировать, так как в разных частях города они получаются разные», — сообщил мэр.

При этом Максим Решетников заявил, что стандартизацию горок нужно делать не только в Перми, но во всём крае. «Сам покатался на разных горках копчиком. Если на эспланаде очень техничные и удачные горки, то около театра оперы и балета — не столь удачные. Даже по Березникам были нарекания — горка хорошая, но скат небезопасный», — добавил он.

Также губернатор предложил разрешить муниципалитетам строить ледовые городки и делать освещение главной площади за счёт средств, которые край выделяет им на благоустройство.