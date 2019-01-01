Григорий Серёдкин За год количество ДТП в Пермском крае снизилось на 13% Самой аварийной остаётся трасса Пермь — Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество ДТП в Пермском крае в 2019 году сократилось на 13% по сравнению с 2018 годом. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Карин.

Количество погибших в ДТП уменьшилось на 3,9% до 282 человек. В целом, Прикамье находится на 20-м месте по данному показателю среди российских регионов.

Алексей Карин, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю:

— Численность погибших в 2019 году имеет тенденцию к сокращению. Наблюдается снижение по таким показателям, как ДТП с участием детей. Уменьшилось количество ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. Главные мероприятия, позволяющие сократить число смертельных ДТП — разделение потоков и строительство пешеходных переходов, а также фото- и видеофиксация. В качестве примера приведу разделение транспортного потока на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург.

Самой аварийной дорогой по-прежнему остаётся трасса Пермь — Березники. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Добрянском районе. Также опасными остаются трасса Кунгур — Соликамск и участок Восточного обхода, находящийся на реконструкции.

В качестве главных причин ДТП на территории края названы выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости движения автомобиля дорожным условиям. Наиболее распространённый вид ДТП — столкновения и наезды на пешеходов.