Дмитрий Енцов журналист На втором в этом году аукционе по наружной рекламе разыграно лишь четыре лота Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 14 января состоялся второй в этом году аукцион по местам под наружную рекламу.

Из 25 выставленных лотов претенденты нашлись только на четыре.

Двусторонний сити-формат на ул. Пушкина отошёл ООО «Автографъ» (Пермь) по начальной цене — 14,2 тыс. руб.

Такая же конструкция на ул. Маршала Рыбалко отошла ООО «Инсайт Медиа» (Казань), которая предложила 23,4 тыс. руб.

Место под двусторонний щит на ул. Встречная по номиналу (169,1 тыс. руб.) достался Детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Волго-Уральский спортивный дом».

Двусторонний щит на ул. Холмогорская отошёл ИП Александру Перешеину (Пермь) по стартовой цене — 112,7 тыс. руб.

На первом в этом году аукционе, состоявшимся 10 января, из 25 лотов были разыграны только два лота.

Борьба развернулась за место под щит на ул. Ласьвинской. Заявки на него подали три юрлица, и все из Перми — ИП Борис Галкин, ИП Александр Перешеин и Детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом».

В итоге лот отошёл общественной организации: при начальной цене в 112,7 тыс. руб. она предложила 180,4 тыс. руб.

Помимо указанного лота щит на ул. Целинной отошёл ИП Александру Перешеину по минимальной цене в 112,7 тыс. руб.

Напомним, с января по май прошлого года состоялись массовые торги по размещению наружной рекламы в городе согласно новой схеме размещения. Всего из 916 мест разыграно 560. На остальные не было желающих.

Фактически активными участниками в прошлом году оказались примерно десять юрлиц. Среди них — казанское ООО «Инсайт Медиа», московское ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермские ИП Демид Кузьмичёв, ИП Борис Галкин и детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).

После этого результата городские власти обещали вновь разыграть невостребованные места. Очередные аукционы назначены на январь-февраль этого года. На них выставлено 183 лота.



Согласно новой схеме, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.