Зарплата главы Добрянского округа превысит 150 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Добрянского городского округа утвердили зарплату главе территории Константину Лызову. По данным газеты «Зори Плюс», его ежемесячное денежное вознаграждение составит 156,6 тыс. руб.

Также главе предусмотрена процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а при наличии экономии фонда оплаты труда — премия.

Кроме того, пока не создана администрация городского округа. Таким образом, в территории работает администрация района, которую возглавляет врио главы администрации Николай Поздеев. Ему депутаты утвердили дополнительное вознаграждение за эти функции в размере 30% от зарплаты главы муниципального района.



