Евгения Пастуховавыпускающий редактор
Довыборы в краевое заксобрание пройдут в два этапа
Президиум «Единой России» назначил праймериз на 26 января
Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» было принято решение о назначении праймериз на 26 января — последнее воскресенье месяца.
Предварительные процедуры пройдут в трёх муниципальных районах: Бардымском, Еловском и Кишертском и избирательном округе №2.
Напомним, осенью 2019 года мандат депутата заксобрания от округа №2 Егора Заворохина стал вакантным. Депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского был приговорён к 7 годам лишения свободы. По закону довыборы должны пройти в течение года с момента вступления приговора в силу, то есть до 30 августа 2020 года.
Дата самих выборов ещё не назначена. Избирком должен объявить их за 90-100 дней до голосования. Если они будут объявлен на этой или следующей неделе, то состоятся в конце апреля — начале мая.
Таким образом, довыборы в законодательное собрание пройдут в два этапа. При этом вакантны ещё два мандата по округу №13 (из-за смерти депутата Александра Шалаева) и округу №17 (из-за приговора Владимиру Подкорытову). Здесь выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября.