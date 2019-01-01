Евгения Пастухова выпускающий редактор Довыборы в краевое заксобрание пройдут в два этапа Президиум «Единой России» назначил праймериз на 26 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия» было принято решение о назначении праймериз на 26 января — последнее воскресенье месяца.

Предварительные процедуры пройдут в трёх муниципальных районах: Бардымском, Еловском и Кишертском и избирательном округе №2.

Напомним, осенью 2019 года мандат депутата заксобрания от округа №2 Егора Заворохина стал вакантным. Депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского был приговорён к 7 годам лишения свободы. По закону довыборы должны пройти в течение года с момента вступления приговора в силу, то есть до 30 августа 2020 года.

Дата самих выборов ещё не назначена. Избирком должен объявить их за 90-100 дней до голосования. Если они будут объявлен на этой или следующей неделе, то состоятся в конце апреля — начале мая.

Таким образом, довыборы в законодательное собрание пройдут в два этапа. При этом вакантны ещё два мандата по округу №13 (из-за смерти депутата Александра Шалаева) и округу №17 (из-за приговора Владимиру Подкорытову). Здесь выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября.