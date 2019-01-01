Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее «Пермь-36» сменился научный руководитель Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце декабря произошли кадровые изменения в руководстве Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36». Как стало известно «Новому компаньону», вместо профессора из Санкт-Петербурга Юлии Кантор научным руководителем музея стал Михаил Нечаев, заведующий кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ.

По словам Нечаева, инициатива нового назначения исходила из министерства культуры Пермского края. Причина в том, что Юлия Кантор, будучи иногородним куратором, не может работать в музее постоянно.

Новый научный руководитель музея своей главной задачей считает сохранение пафоса этого памятного места, главной целью работы — сделать невозможными новые репрессии. Кроме того, он намерен дать возможность новому поколению музейщиков и историков реализоваться в работе в «Перми-36».

Михаил Нечаев сообщил, что его первым делом на новом месте работы стало утверждение плана мероприятий на 2020 год. В наступившем году в бывшем исправительно-трудовом лагере откроются четыре новые выставки. Ещё одна выставка уже открылась 20 декабря. Она называется «Вопреки всему» и посвящена творческим людям, прошедшим через лагеря: одной из основательниц Пермского хореографического училища Екатерине Гейденрейх, архитектору Филиппу Тольцинеру, поэту Михаилу Таничу и художнику Константину Ротову.

Ещё одной своей задачей Нечаев назвал доработку концепции развития музея совместно с подрядчиком — бюро музейного проектирования «Азбука Морзе» во главе с Максимом Трофимовым.