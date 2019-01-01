Евгения Пастухова выпускающий редактор Сергей Каштанов продаёт «Экол» Сумма сделки может достичь 350 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», владелец компании ООО «Экол» Сергей Каштанов намерен продать свой бизнес. Эту информацию подтверждают сразу несколько собеседников на рынке перевозки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По данным одного из источников, речь идёт о сумме в 350 млн руб.

Один из участников рынка полагает, что одна из причин продажи — краткосрочные контракты с регоператором (на год; пролонгируются ежегодно на такой же срок), а также необходимость инвестиций в обновление технопарка. Кроме того, регоператор задерживает выплаты возчикам по контрактам.

«С некоторыми «Теплоэнерго» не рассчиталось за сентябрь, и при такой задержке возка несёт огромные издержки постоянно кредитуясь, — говорит собеседник. — Он хочет снизить свои риски, получив рентабельность за несколько лет».

Годовая рентабельность составляет, по его мнению, 50 млн руб., и потому цена, по которой владелец «Экола» намерен продать компанию, завышена в разы. Таким образом, Каштанову вряд ли удастся найти покупателей. Кроме того, участники рынка находятся в аналогичных экономических условиях. «Им бы со своими проблемами разобраться», — говорит ещё один источник, знакомый с планами Каштанова.

Сам Сергей Каштанов отказался от комментариев.

Напомним, «Экол» выиграл аукцион на перевозку мусора в конце 2018 года по максимальной цене в 316 млн руб. как единственный участник торгов (Добрянский район, Ильинский район, часть Пермского района, Мотовилихинский район, Орджоникидзевский район, посёлок Новые Ляды). Однако в октябре «Теплоэнерго» выделила Добрянский и Ильинский районы, а также Хохловское СП) в отдельный лот, который на торгах выиграло ООО «Транспортник». В результате стоимость контракта «Экола» планировали снизить на 42 млн руб. — сумму контрактка с «Транспортником».

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «Экола» составляет 1 млн руб. Убыток в 2018 году — 6 млн руб.