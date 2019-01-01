Наталья Тимофеева журналист В Прикамье для учреждений культуры закупят «шоумобили» «Сцены на колёсах» будут ездить по труднодоступным и сельским территориям, где нет местных клубов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ООО "Мытищинский приборостроительный завод"

Как сообщила сегодня, 13 января, на заседании Совета представительных органов муниципальных образований заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина, в бюджете края заложены средства на покупку в 2022 году в учреждения культуры четырёх автоклубов («шоумобили»).

По словам Марины Илюхиной, автоклуб — это современнейшее транспортное средство, которое приезжает на территории, разворачивается и превращается в мобильную сцену. «На этой сцене можно провести любое мероприятие. Соответственно, сельские территории, где нет местных домов культуры, и труднодоступные территории края получат возможность приобщаться к культуре», — пояснила чиновница.

Учреждения культуры, для которых закупят «шоумобили», определят на конкурсной основе. При этом территории, которые будут бороться за этот спецтранспорт, должны иметь деньги на содержание автоклуба и возможность его эксплуатации.