Дмитрий Енцов журналист Суд запретил эксплуатировать помещения в «Королёвских номерах» Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила в силе решение Ленинского районного суда Перми о запрете эксплуатации нежилых помещений первого этажа и помещений общежития гостиничного типа, расположенных на втором и третьем этажах в здании по адресу ул. Сибирская, 5 — объекте культурного наследия «Королёвские номера».

Ранее Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выявила, что в аварийном состоянии находятся конструкции перекрытий первого и второго этажей и конструкции перегородок второго этажа, а также «общее аварийное состояние внешних и внутренних архитектурно-конструктивных элементов памятника, в том числе общедомового имущества, включая фасады».

Ответчикам выданы предписания, которые они не исполнили.

Отметим, что на первом этаже здания находятся кафе и офисы. А на втором и третьем — общежитие театра оперы и балета.

«Королёвские номера» были введены в эксплуатацию в 1910 году как одна из лучших гостиниц города. Там, в частности, проживал великий князь Михаил Романов (откуда его и вывезли на казнь), а также Владимир Маяковский. В 1930-е годы здание из гостиницы превратилось в общежитие.