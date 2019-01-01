Дмитрий Енцов журналист На первом в этом году аукционе по наружной рекламе борьба развернулась только за один лот Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялся первый в 2020 году аукцион по разыгрыванию мест под наружную рекламу.

Всего на него выставлено 25 лотов по местам под двусторонние щиты. Начальная цена разбита на две категории — 112,7 тыс. руб. и 162,5 тыс. руб.



Самое большое число лотов относилось к ул. Кировоградской — восемь. Пять лотов — на ул. Якутской, три — на ул. Встречной и Солдатова. По одному — на ул. Васильева, Лодыгина, Ново-Гайвинской, Целинной, Ласьвинской и Блочной.

Борьба развернулась всего за одну позицию — под щит на ул. Ласьвинской. Заявки на него подали три юрлица, и все из Перми — ИП Борис Галкин, ИП Александр Перешеин и Детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом».

В итоге лот отошёл общественной организации: при начальной цене в 112,7 тыс. руб. она предложила 180,4 тыс. руб.

Отличительной особенностью стала массовая невостребованность лотов: помимо указанного был разыгран только ещё один лот при одной поданной заявке — под щит на ул. Целинной.

Единственную заявку на это место подал Александр Перешеин и «взял» его по минимальной цене в 112,7 тыс. руб.

Напомним, с января по май прошлого года состоялись массовые торги по размещению наружной рекламы в городе согласно новой схеме размещения. Всего из 916 мест разыграно 560. На остальные не было желающих.

Фактически активными участниками оказались примерно десять юрлиц. Среди них — казанское ООО «Инсайт Медиа», московское ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермские ИП Демид Кузьмичёв, ИП Борис Галкин и детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).

После этого результата городские власти обещали вновь разыграть невостребованные места. Очередные аукционы назначены на январь-февраль этого года. На них выставлено 183 лота.



Согласно новой схеме, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.