Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермская ярмарка» организует арт-салон в Санкт-Петербурге Близнец «Арт-Перми» поселится в «Экспофоруме» Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», команда «Арт-Перми» готовит выставочную интервенцию в Санкт-Петербурге. Проект под названием «Понаехали» реализуется под руководством заместителя директора выставочного центра «Пермская ярмарка» Светланы Серединой, главный куратор – Сергей Казук, многолетний директор «Арт-Перми». В команду входит и нынешний директор главного пермского арт-салона Вера Каргашина.

Гигантский арт-салон «Понаехали» пройдёт 14-23 февраля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», том самом, где проходят экономические форумы. Выставка займёт павильон площадью 13 тыс кв. м. Выставляться будет около 300 художников из 49 городов 24 российских регионов от Хабаровска до Калининграда, а также из 17 стран. По словам Сергея Казука, это будет самая полная картина того, что происходит в современном изобразительном искусстве, прежде всего, российском. Будут представлены самые разные, жанры, направления и техники.

Среди наиболее многообещающих событий арт-салона – выставка коллекции галереи «Мастер» (Санкт-Петербург), которую считают близкой к Михаилу Пиотровскому; проект «Андрей Макаревич. Императорский фарфоровый завод», где графику известного музыканта и художника можно будет увидеть на фарфоровой посуде; украинский павильон, который готовит Марат Гельман, не работавший в России последние пять лет; фестиваль нонконформистского искусства, который проводит арт-центр «Пушкинская, 10» (Санкт-Петербург); зона артефактов поп- и гик-культуры от АК-галереи; большой эстонский стенд; выставки японского и африканского искусства.

Пермские художники, к огорчению Сергея Казука, откликнулись на предложение участвовать в проекте не так массово, как хотелось бы. Свои работы представят Ольга Молчанова-Пермякова, Мария Колыванова, Максим Падерин, Анастасия Попова. Будет участвовать и галерея Станислава Гирко из Краснокамска. Наталья Талавира привезёт не только свои работы, но и уже известную в Перми коллекцию фронтовой графики своего деда Анатолия Яр-Кравченко.

Планируется, что выставка «Понаехали» будет ежегодной.