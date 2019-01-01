Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета будет собственная резиденция Театр больше не будет арендовать площади для оркестровых репетиций Поделиться Поделиться Твитнуть

Об организации репетиционной базы оркестра Пермского театра оперы и балета на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на фейсбук информированного блогера Владимира Прохорова. Гендиректор театра Андрей Борисов сообщил изданию, что театр планирует использовать площадку завода Шпагина в качестве репетиционной базы и офиса оркестра.

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета пояснили, что театр получил в безвозмездное пользование третий этаж в здании бывшего заводоуправления на ул. Советская, 1. В помещении есть большой актовый зал для оркестровых репетиций и десять отдельных кабинетов для офисов дирекции оркестра и для индивидуальных репетиций музыкантов.

«Преимущество новых площадей — в их близком расположении от здания театра и комфортности использования, — говорится в сообщении пресс-службы. — Помещение в КДЦ «Мотовилиха» (бывший ДК им. Ленина), где прежде проходили репетиции коллектива, больше театром использоваться не будет».

Переезд оркестра на новую базу состоится буквально на этой неделе.