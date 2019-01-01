Дмитрий Енцов журналист «Парма» выстрадала победу над «Астаной» в овертайме Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 12 января в сложнейшем матче выиграл у соперников из казахстанской «Астаны» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счёт – 100:91, но для победы пермякам понадобился овертайм.

Весь ход матча соперники то и дело соревновались в том, кто будет вести в счёте большее количество раз. Ни одной из команд долгое время не удавалось оторваться на сколько-нибудь значимое расстояние. Впервые это попыталась сделать «Астана» во второй четверти, когда её преимущество достигло семи очков.

В третьей четверти роли поменялись, и уже хозяева попытались сделать спурт, что им, в принципе, удалось – они достигли преимущества в 18 очков. Четвёртая четверть осталась полностью за гостями. Они смогли довести игру до овертайма.

Но к радости местных трибун, именно овертайм остался полностью за «Пармой», особенно его последняя минута, которая превратилась в чистую формальность.

Лучшими у «Пармы» стали: Адас Юшкевичюс (21 набранное очко + 5 подборов + 5 передач), Николай Жмако (19 очков), Марекс Мейерис (16 очков + 11 подборов), Максим Григорьев (11 очков).

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

—Я рад, что команда показала характер, особенно в третьей четверти и в овертайме. Жаль, что сопернику удалось сократить отставание, что в итоге привело к дополнительному времени. Во-многом такой ход игры объясняется тем, что в середине этой недели у нас из «маленьких» игроков без травм был только Адас Юшкевичус. У Лоренцо Уильямса и Максима Григорьева были микротравмы, а Роберт Джонсон не пока принимал участие в общих тренировках. Но я доволен характером своих игроков и тем, что им удалось переломить ход игры и взять победу.

После этого матча «Парма» пока не смогла покинуть «своё» 12 место в турнирной таблице, но максимально приблизилась к «Автодору».