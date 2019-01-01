Худрук театра «У Моста» возмутился из-за изменений условий работы Администрация Перми сократила Сергею Федотову дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день до минимального уровня Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 10 января, режиссёр и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов на своей странице в Facebook опубликовал уведомление администрации Перми об изменениях условий работы.

Согласно документу, на основании нового Порядка предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам и руководителям муниципальных учреждений №999 от 11 декабря его дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день будет сокращён до трёх календарных дней. При этом в случае несогласия с новыми условиями работы Сергею Федотову предлагается уволиться.

Худрук театра остался недоволен предложенными условиями, так как ранее в связи с «напряжённостью и ненормированным рабочим днём» его дополнительный отпуск составлял 14 дней. Однако в пресс-службе администрации Перми «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщили, что сокращение дополнительного отпуска производится в связи с новыми требованиями федерального законодательства. Поэтому уведомление о сокращении отпуска было разослано всем руководителям муниципальных учреждений, для которых установлен ненормированный рабочий день, а не только Сергею Федотову. В мэрии отмечают, что Сергей Федотов имеет большие заслуги в руководстве театром и ни о каком увольнении здесь речь не идёт.

Отметим, что, согласно ст. 119 Трудового кодекса РФ, Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливаются муниципальными органами власти. При этом сам дополнительный отпуск не может быть менее трёх календарных дней. То есть мэрия Перми своим декабрьским постановлением установила самую нижнюю границу.

Позднее Сергей Федотов удалил пост со свой страницы. Дозвониться до худрука театра «У Моста» Новому компаньону» не удалось.