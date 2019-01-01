Дмитрий Енцов журналист Следователи проверят врачей после смерти мальчика, отравившегося в кафе бассейна «Олимпия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный отдел по Индустриальному району Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное по факту смерти 11-летнего мальчика после посещения им кафе бассейна «Олимпия» по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В рамках него будет проверено качество медицинской помощи, оказанной мальчику после отравления.

Как уточнили в следственном управлении СК России по Пермскому краю, мальчик умер ещё 27 декабря 2019 года в краевой инфекционной больнице.

«15 ноября 2019 года после посещения кафе, расположенного в Индустриальном районе города Перми, 11-летний пермяк почувствовал себя плохо и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. В тот же день в больницу поступили ещё несколько человек, отравившихся в этом же и ещё одном кафе. У всех пострадавших был диагностирован сальмонеллёз», — сообщили в следственном управлении.

Все пострадавшие являлись посетителями кафе «Оvcянка» на улице Ленина и O-fit в спорткомплексе «Олимпия».

Всего отравившимися числятся 35 человек, в том числе трое детей. По факту отравления в ноябре возбуждено уголовное дело пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённые в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Отметим, что в октябре 2019 года в бассейне «Олимпия» утонула 11-летняя девочка. Аналогичный случай произошёл и в 2018 году.