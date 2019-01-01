Илья Варламов планирует вновь посетить Пермь Блогер примет участие в международном марафоне Поделиться Поделиться Твитнуть

Блогер Илья Варламов может вновь посетить Пермь. О своих планах он рассказал в своём Instagram.

Илья Вардамов, блогер:

— У меня есть цель — пробежать знаменитый пермский марафон этой осенью! Сейчас я бегаю почти каждый день, о чём иногда кидаю отчёты в сториз. Не могу сказать, что бегать мне сильно нравится, но мне интересно посмотреть, на что я способен. Если всё пойдет по плану и я не сдамся, ждите меня на финише в Перми. Рекордов ставить не буду, но пробежать надо.

Напомним, Илья Варламов дважды посетил Пермь в конце 2019 года и встретился с мэром Дмитрием Самойловым.

В 2019 году участие в Пермском международном марафоне приняли более 9 тыс. человек. В 2020 году его планируется провести 5 сентября.