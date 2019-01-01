Григорий Серёдкин Новые трамваи бесплатно перевезли 40 тыс. пассажиров в новогодние праздники Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые пермские трамваи «Лев» и «Львёнок» перевезли 40 тыс. пассажиров в праздничные дни. 2 тыс. человек воспользовались этими трамваями в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

На пермских улицах новые трамваи появились 23 декабря. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова, проезд в них до 8 января был бесплатным.

Напомним, трёхсекционный трамвай работает на маршруте №11 «микрорайон Висим — Школа 107», односекционный — на маршруте №4 «микрорайон Висим — станция «Пермь-2».