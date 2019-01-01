Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» завершил выездную серию победой Пермяки обыграли «Нефтяник» со счётом 2:3 Поделиться Поделиться Твитнуть

9 января ХК «Молот-Прикамье» одержал выездную победу над «Нефтяником» из Альметьевска. Матч закончился со счётом 2:3 в пользу «молотобойцев», исход противостояния решился в серии послематчевых буллитов.

Шайбами в составе пермяков отметились Иван Иванов и Виталий Кудрин. Победный буллит реализовал Денис Сандер.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Это был наш четвёртый матч с «Нефтяником», и, конечно, хотелось взять очки в этой серии. И это нам удалось. Ребята отработали сегодня качественно, за исключением момента с пропущенным голом в третьем периоде. У соперника был большой перерыв в играх, и он, возможно, где-то уступал в реакции и быстроте принятия решений. С другой стороны, мы проводили уже третий матч в этом году, и нам немного не хватало свежести. Поэтому трудно сказать, что тут лучше, все идёт от результата.

Напомним, это третья гостевая игра «молотобойцев» в новом году подряд. Ранее пермский ХК одержал победу над «Ижсталью» в Ижевске (1:2) и уступил нефтекамскому «Торосу» (4:3).

Пермские хоккеисты занимают 21-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко после 41 игры. Ближайшую игру на домашней арене «Молот-Прикамье» проведёт 13 января в 19:00. Соперник — «Ижсталь» (Ижевск). (0+)