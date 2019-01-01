Дмитрий Енцов журналист В деле о сносе гаражей на Разгуляе появился подозреваемый Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) Дмитрий Левинский стал подозреваемым в деле о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.

Как сообщает «Коммерсантъ. Прикамье», он подозревается по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Дело возбуждено ещё в октябре 2019 года.

Ранее СУ СКР по Пермскому краю сообщало, что в апреле 2019 года УКС заключил договор на строительство ограждения и подготовку проектно-изыскательских работ в микрорайоне Разгуляй. С апреля по август подрядчик и субподрядчик, в нарушение условий договора, начали снос гаражей на территории, что не было указано в договоре.

При этом УКСу и его руководителю было известно о незаконных работах, но никаких мер по противодействию принято не было. В итоге снесено более 50 гаражей.

Отметим, что Дмитрий Левинский является также фигурантом другого уголовного дела — он обвиняется в хищении более 129 млн руб., выделенных на строительство нового пермского зоопарка.

Левинский задержан 17 декабря. Перед этим был задержан бывший представитель подрядчика строительства зоопарка «РЖДСтрой» Илья Козырев.

Сейчас Левинский находится в СИЗО.