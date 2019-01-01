Сетевой IT-университет увеличит количество учащихся в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году Пермский сетевой IT-университет увеличит число бесплатных образовательных мероприятий. Для школьников откроются три образовательные траектории и интенсивы по информационным технологиям, для взрослых — 83 программы дополнительного профессионального обучения, 12 демошкол и 12 образовательных треков по IT-направлениям. В обшей сложности обучение смогут пройти 28 тыс. человек, из них более 25 тыс. — школьники.

При этом в 2019 году было проведено 48 программ дополнительного профессионального обучения, 10 образовательных треков,и 14 демошкол. Обучение прошли 2 тыс. взрослых и 10 тыс. школьников. IТ-университет — это программы бесплатного дополнительного образования для взрослых и детей по IТ-специальностям. Он реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Обучение обеспечивают сотрудники вузов и IT-компаний.

Наиболее популярными направлениями IT-университета в 2019 году стали программы обучения Python (9 человек на место), java (6 человек на место), 1С (11 человек на место) и интернет-маркетинг (20 человек на место).

В связи с этим в 2020 году будет выделены направления, связанные с языками программирования (java, Python), маркетингом в IT, управлением инновационными проектами, криптографией.

Кроме того, некоторые траектории будут созданы в партнёрстве сразу с двумя вузами. Так, например, ПНИПУ будет вести курс «Agile методология по управлению проектом разработки» уровня junior (начальный), а НИУ ВШЭ будет вести курс «Agile методы управления программными проектами» уровня senior (экспертный). Также ПНИПУ будет вести курс «Мониторинг и расследования инцидентов кибербезопасности», а ПГНИУ продолжит эту траекторию курсом «Защита информационных систем». Каждую учебную программу сейчас будут сопровождать не одна, а две ИТ-компании, что увеличит возможности трудоустройства для выпускников. Своё участие в образовательных программах 2020 года подтвердили такие компании, как Galileosky, РТ МИС, Fort Telecom, Smart Analytics, Enaza, БИОНТ, СЕУСЛАБ, Insyte, ГК ИВС, IBS Group Holding Ltd, PARMA Technologies Group, «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ».