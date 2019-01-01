Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми объявила аукцион на все трамвайные маршруты за 597 млн руб. Все трамваи к середине июля должны быть оборудованы стационарными валидаторами Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на все семь городских трамвайных маршрутов: №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

Документация размещена 30 декабря 2019 года. Заявки принимаются до 15 января 2020 года, торги состоятся 16 января. Начальная цена — 597,9 млн руб.

По условиям победитель должен осуществлять перевозку пассажиров с 1 февраля по 31 октября 2020 года.

При этом на маршруте №2 «Станция Осенцы» – «Улица Стахановская» должны курсировать до четырёх трамваев, №4 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Висим» — до семи, №5 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Бахаревка» — до 18, №6 — до пяти, №7 — до 14, №8 — до 11, №11 — до 18.

При этом минимум два трамвая должны находиться в резерве.

Кроме того, на всех трамваях должны быть переносные валидаторы, а до 15 июля 2020 года в трамваях должны быть установлены стационарные валидаторы — по одному на каждую дверь.

В документации указано, что подрядчик перечисляет заказчику (то есть горадминистрации, —прим.) денежные средства от реализации билетов «не позднее двух рабочих дней со дня их реализации».

При этом горадминистрация оплачивает выполненную работу в течение 30 календарных дней со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Отметим, что единственным перевозчиком на трамвайных маршрутах Перми на сегодняшний день является МУП «ПермГорЭлектроТранс».

В городской бюджет на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов заложены средства в объёме 1,4 млрд руб. (из них 700 млн руб. — субсидии краевого бюджета) на приобретение 28 трамваев и 92 автобусов.

Кроме того, с 1 февраля 2020 года ожидается внедрение тарифного меню на проезд в общественном транспорте Перми, что подразумевает повышение стоимости одной поездки до 26 руб. за наличный и до 24 руб. за безналичный расчёт. Ожидается, что решение по этому поводу должна принять Пермская городская дума на январском пленарном заседании.