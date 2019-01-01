Григорий Серёдкин Популяризатор науки Александр Марков прочтёт в Перми лекцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Биолог и палеонтолог Александр Марков выступит в Перми с научно-популярной лекцией «Новейшие открытия в эволюции человека». Учёный расскажет о последних открытиях в области антропологии и предках современного человека.

Александр Марков — популяризатор науки, доктор биологических наук. Автор научных публикаций по зоологии, палеонтологии, теории эволюции. Одним из известных трудов учёного является двухтомник «Эволюция человека».

Лекция состоится 24 января в 19:00 в концертном зале отеля «Урал». Вход платный. (16+)