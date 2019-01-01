Дмитрий Енцов журналист На севере Прикамья вертолётом эвакуирован турист Поделиться Поделиться Твитнуть

Из Чердынского городского округа вертолётом санавиации эвакуирован турист, который пожаловался на острую боль в животе.

Как уточнили в региональном министерстве территориальной безопасности, инцидент произошёл вечером 8 января. Турист находился в составе тургруппы из семи человек. Для эвакуации потребовался вертолёт, который вылетел с места базирования в 9 утра 9 января, сама эвакуация произошла в 11:20. Пострадавшего направили в краевую клиническую больницу.

В министерстве отмечают, что тургруппа не была зарегистрирована в спасательных службах.