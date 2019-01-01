Назначен руководитель Центра развития экспорта Пермского края Им стал Сергей Сарапульцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководителем Центра развития экспорта Пермского края назначен Сергей Сарапульцев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя проектного офиса по закупкам АО «Газпромнефть — ОНПЗ» и сотрудничал с нефтегазовыми компаниями России, ОАЭ, Италии, Южной Кореи, Ирака. Ранее Сергей Сарапульцев работал в АО «Эр-Телеком Холдинг» и подразделениях компании «ЛУКОЙЛ». Об этом «Новому компаньону» сообщили в правительстве Пермского края.

Напомним, Центр поддержки экспорта Пермского края cоздан в 2017 году при поддержке Министерства экономического развития РФ и правительства Пермского края. Среди основных задач деятельности Центра — стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность; содействие выходу субъектов малого и среднего бизнеса на иностранные рынки товаров, услуг и технологий; содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.