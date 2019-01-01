Оркестр Kremlin представит премьеру на закрытии VI Международного Рождественского фестиваля Поделиться Поделиться Твитнуть

For Misha's Gang («Для Мишиной банды») - так называется сочинение современного композитора Эскендера Бекмамбетова, написанное специально для камерного оркестра Kremlin. Его премьера состоится на закрытии VI Международного Рождественского фестиваля. Шуточное название — всего лишь интрига. Само же сочинение серьёзно, масштабно и уникально потому, что каждый музыкант оркестра во время его исполнения становится солистом.

Камерный оркестр Kremlin, созданный в 1991 году дирижёром Мишей Рахлевским, объединил в себе талантливых российских музыкантов и прочно занял место в ряду ведущих камерных коллективов как в России, так и за рубежом. В репертуаре оркестра более 1000 произведений, включая более 30 специально написанных для этого коллектива и около 100 впервые прозвучавших в России в его исполнении. Более 30 компакт-дисков, 16 из которых записаны швейцарской компанией Claves.

Ежегодно оркестр дает около 100 концертов, примерно половину из которых — в Москве, остальные в гастрольных поездках по городам США, Канады, Европы, Азии и Южной Америки. Успешно гастролируя по всему миру, оркестр привлекает для своих выступлений известных российских и зарубежных исполнителей. Около 350 солистов выступили с Камерным оркестром Kremlin.

Музыкальная программа, с которой оркестр выступит на закрытии VI Международного Рождественского фестиваля, включает два отделения классической камерной музыки. Первое отделение условно можно назвать «Серенады». Жанр «серенада» зародился в Средневековье. Так трубадуры называли вечернюю песню, обращённую к возлюбленной. В эпоху барокко появились театрализованные серенады, напоминавшие небольшие оперы. А в 18-19 столетиях популярными стали инструментальные серенады-сюиты. Они и прозвучат на фестивальном концерте. По определению Миши Рахлевского, «эта музыка - для хорошего настроения, она легко играется и легко дышится!». Заразительным весельем, радостным опьянением жизнью дышит и музыка Иоганна Штрауса, создателя шедевров венской классической оперетты. Его знаменитая увертюра к оперетте «Летучая мышь» откроет второе отделение концерта.

Концерты Камерного Оркестра Kremlin — это не только прекрасные музыка и атмосфера, но и непременно приятные сюрпризы. Миша Рахлевский и музыканты оркестра любят и умеют удивлять своего зрителя.

Концерт состоится 13 января в 19.00 в Органном зале (6+).

По сообщению Пермской краевой филармонии