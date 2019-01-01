Ледовый городок закроют на профилактику Он вновь откроется 10 января в 15:00 Поделиться Поделиться Твитнуть

9 января ледовый городок «Легенды древней Пармы» не будет работать. Это необходимо для проведения профилактики, проверки безопасности конструкций, целостности скульптурных элементов, обновления скатов и демонтажа сценического комплекса.

Ледовый городок возобновит приём гостей 10 января с 15:00. Далее он будет работать по привычному графику: выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00, будни — с 12:00 до 22:00.

Напомним, городок начал работу 29 декабря. К 7 января его посетили 266 тыс. человек. Участниками и гостями Рождественских мероприятий на городской эспланаде стали ещё 35 тыс. человек. При благоприятной погоде ледовый городок на эспланаде может проработать до марта.