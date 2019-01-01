Суд обязал освободившегося заключённого оплатить своё питание за три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд рассмотрел иск исправительной колонии №38 к бывшему заключённому. Как сообщают «Зори Плюс», ответчик три года отбывал наказание, но отказывался от предлагаемой работы. При этом колония обеспечивала его питанием, одеждой, средствами гигиены. Тогда как при наличии работы их стоимость возмещается из зарплаты осуждённого.

В итоге администрация колонии после освобождения заключённого обратилась в суд. Приговором бывший осуждённый обязан выплатить колонии 105 тыс. руб.