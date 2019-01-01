В новогодние каникулы в Перми « поймали » 27 пьяных водителей Поделиться Поделиться Твитнуть

С 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на дорогах Перми было пресечено 52 нарушения ПДД, связанных с управлением автомобилями водителями с признаками опьянения, сообщили «Рифей-Пермь» в Госавтоинспекции Перми. Были остановлены 27 нетрезвых водителей, а 21 человек отказался от медосвидетельствования. Кроме того, четыре водителя либо повторно управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, либо повторно отказались от медосвидетельствования.

С начала 2020 года на дорогах Прикамья произошло восемь ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых пострадали 10 человек. При этом большая часть — это дети-пассажиры транспортных средств.