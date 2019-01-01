Алёна Беляева Потенциальный проектировщик аквапарка проанализирует четыре площадки для его размещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Предварительная концепция аквапарка. Изображение предоставлено министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Краевые власти объявили торги на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса: аквапарк, гостиница, фитнес-центр. Соответствующую закупку 30 декабря 2019 года разместило ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», сообщает Properm.ru. Стартовая цена контракта составляет 199 млн руб.

Согласно техзаданию, проектировщик должен будет выбрать один из четырёх участков (оптимальный из которых и должен будет выбрать победитель закупки): на ул. Космонавта Леонова, 84 (напротив строящегося зоопарка, площадью 64 тыс. кв. м), на ул. Александра Щербакова, 102 (54 тыс. кв. м), на ул. Калинина, 84а (по соседству с будущей инфекционной больницей в Кировском районе, два участка площадью 288 тыс. кв. м), на пересечении ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского (рядом со строящимся зоопарком, 105 тыс. кв. м).

Отметим, что на внеочередном заседании комитета по экономике Законодательного собрания Пермского края 25 декабря первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин сообщил, что уже был на нескольких совещаниях по аквапарку и на всех рассматривались варианты в Кировском районе. «Речь идёт о двух участках, на одном из которых расположится инфекционная больница, по второму участку были прогнозы возможного строительства аквапарка. Конечно, для города подобный проект, в любом месте, — это безусловный плюс. Если говорить сегодня об участке на ул. Калинина с точки зрения экономики, на мой взгляд, возникновение там медицинского кластера делает введение в этой локации второго серьёзного инфраструктурного проекта и целесообразнее, и дешевле, чем строительство его в каком-то другом месте», — отметил Дмитрий Малютин.

Согласно техзаданию, вместимость аквапарка должна быть не менее 1,5 тыс. человек, посещаемость —1 тыс. человек в день. Проект включает в себя два бассейна для малышей, аквабашню, горки подростковые для 6—9 лет и горки подростковые для 10—13 лет, волновой бассейн (750 кв. м), аттракцион «Медленная река» по периметру здания, 8—9 взрослых горок, сцену для проведения мероприятий над волновым бассейном, комнату для проведения детских дней рождения и праздников, 5—6 джакузи, кафе «фри фло» на 250—300 посадочных мест, банный комплекс на 3—4 сауны, круглогодичный подогреваемый бассейн площадью не более 200 кв. м, зону отдыха с шезлонгами (не менее 300 штук). Кроме того, планируется построить «трёхзвёздочную» гостиницу, фитнес-центр (также с бассейном и саунами).

Итоги торгов подведут 4 февраля. Разработать проект и пройти госэкспертизу подрядчик должен будет за 360 календарных дней.