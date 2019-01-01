В Рождество на площади у Театра-Театра начнётся турнир ледовых скульптур Поделиться Поделиться Твитнуть

Рождественская праздничная программа в ледовом комплексе «Легенды древней Пармы» начнется 7 января в 12:00 и продлится до 21:40. На площади перед Театром-Театром будут размещены ледовые вертеп и часовня.

В 16:00 в городке состоится официальное открытие Рождественского турнира России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», а сами участники начнут работу уже с раннего утра на площадке у Театра-Театра. Для участия в турнире приглашены пять команд, создавшие наиболее интересные эскизные решения будущих ледовых скульптур. Участники турнира представят Пермь, Екатеринбург, Невьянск, Чебоксары, Комсомольск-на-Амуре и Санкт-Петербург.

Творческий процесс займет пять дней, он будет проходить в формате открытой творческой лаборатории и завершится днем 11 января. Выставка скульптур разместится на площади перед Театром-Театром и продлится до начала весны.

Тема Рождественского турнира — продолжение общей концепции ледового комплекса «Легенды древней Пармы». Ледовые скульптуры Рождественского турнира представят образы коми-пермяцкой мифологии, легенд народов древней Пармы, пермского звериного стиля. Рождественский турнир станет отборочным туром этого престижного международного конкурса. Победители Рождественского турнира автоматически становятся участниками VII Кубка России «Зимний вернисаж» 2021 года без прохождения процедуры конкурсного отбора.

Кроме того, ы 17:00 начнется программа II фестиваля огненных театров «Кубок огня-2020». В этот день свои выступления в трех конкурсных номинациях — «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление» — представят театры огня «Пермское веерное общество» (Пермь), «Астерия» (Березники) и «Игры пламени» (Пермь). Во время вечерней программы также выступят музыкальные группы «НИЛ», «Хэппи», «So Fix» и «Чарли» (Екатеринбург).

В этот же вечер состоится Церемония награждения участников II фестиваля огненных театров «Кубок огня — 2020».