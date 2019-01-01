Ледовый городок закроют на профилактические работы Поделиться Поделиться Твитнуть

С 29 декабря ледовый городок «Легенды древней Пармы» посетили порядка 266 тысяч человек, что в полтора раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.

Для того, чтобы проверить целостность скульптурных элементов, восстановить скаты и демонтировать сценический комплекс, 9 января ледовый городок «Легенды древней Пармы» будет закрыт на профилактические работы. Он возобновит работу 10 января с 15:00. Далее городок будет работать по привычному графику: выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00, будние дни — с 12:00 до 22:00.

Напомним, ледовый городок «Легенды древней Пармы» разместился в обновленном квартале эспланады перед зданием Законодательного собрания Пермского края. ​В этом году новогодний комплекс состоит из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. В городке построено 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 метров. Мастерами было использовано 1823 кубических метра льда, количество ледовых блоков составило 3650 штук. Площадь городка превышает 23 тысячи кв.м, при благоприятных погодных условиях он будет работать до марта.