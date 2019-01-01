Сергей Данилов В ближайшие годы в 21 муниципалитете появятся площадки ГТО Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевым правительством утверждён список территорий, которые в 2021—2022 годах получат целевые средства на оборудование малых открытых площадок ГТО в муниципалитетах. Ранее средства были распределены на оборудование площадок ГТО в 2020 году, сообщают в администрации губернатора.

Всего с 2020 по 2022 год из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлен 51 млн руб. За три года площадки ГТО появятся в 21 муниципальном образовании Пермского края, девять из них будут оборудованы уже в текущем году.

Также в рамках нацпроекта 25 млн руб. будут направлены в 2020 году на закупку комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею в школу «Кристалл» Березники. Ещё 42 млн руб. из федерального бюджета в 2022 году получит Краснокамский городской округ на приобретение комплекта для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием.