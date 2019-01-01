Сергей Данилов Со следующего года изменится финансирование программы «Пермский край — территория культуры» Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительством Пермского края утверждён бюджет на реализацию программы «Пермский край — территория культуры» на следующие три года. В частности, были утверждены размеры региональных субсидий на реализацию культурных программ муниципалитетов, получивших статус «Центр культуры Пермского края», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В 2020 году объём финансирования программы не изменится по сравнению с 2019-м и составит 13,25 млн руб. Напомним, в следующем году культурными центрами в Прикамье станут Чусовой с проектом «Живое сердце города», Ординский муниципальный район с проектом «Орда — территория вдохновения», а также село Пешнигорт (Кудымкарский район) с проектом «Оласӧ да вӧласӧ». Муниципалитеты-победители получат по 7 млн, 3,75 млн и 2,5 млн руб. соответственно.

С 2021 года муниципалитеты, которые примут участие и станут победителями конкурса «Центр культуры Пермского края», ждут существенные изменения. Так, на 3 млн руб. увеличится объём финансирования победителей и составит 16,25 млн руб. Такой же объём средств будет направлен и в 2022 году.

Кроме того, изменится принцип разделения на группы участия — с численностью от 30 тыс. жителей, от 8 тыс. до 30 тыс. жителей и менее 8 тыс. жителей. Такие нововведения связаны с тем, что во многих муниципалитетах сейчас проходят процессы укрупнения. Победитель в первой группе будет получать 8, 25 млн руб., во второй группе — 4,5 млн руб., в третьей группе — 3,5 млн руб.

Таким образом, населённые пункты, получившие статус культурных центров Пермского края, с 2020 по 2022 год получат 45,75 млн руб.

Отметим, программа «Пермский край — территория культуры» стартовала в 2007 году как продолжение проекта «Пермь — культурная столица Поволжья 2006 года».